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20-летняя дочь Елены Кравец очаровала красотой в стильной стрит фотосессии в Киеве

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
2376
Время на прочтение
2 мин
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20-летняя дочь Елены Кравец очаровала красотой в стильной стрит фотосессии в Киеве

Мария Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

Маша показала атмосферные кадры с недавних съемок.

Старшая дочь актрисы и ведущей Елены Кравец Мария иногда радует подписчиков в Instagram своими красивыми фотографиями.

В этот раз 20-летняя Мария поделилась серией снимков из недавней фотосессии. Автором фотосета выступила фотограф Анастасия Латышева. Съемка проходила в стиле стрит стайл.

Мария Кравец / © instagram.com/maarriill
Мария Кравец / Фото: instagram.com/maarriill
Мария Кравец / © instagram.com/maarriill
Мария Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

На фото Маша позирует на улицах Киева. Девушка изображена в широких брюках светло-серого цвета, белой майке, в черном бомбере и черных сапогах на каблуке. В качестве реквизита во время съемок выступил скейт.

"На прошлой неделе мне написала photo.monde_ и предложила съемку. А я согласилась. И вот, что у нас получилось. Спасибо тебе, красавица. Я в восторге!" – подписала фото Мария.

Мария Кравец / © instagram.com/maarriill
Мария Кравец / Фото: instagram.com/maarriill
Мария Кравец / © instagram.com/maarriill
Мария Кравец / Фото: instagram.com/maarriill
Мария Кравец / © instagram.com/maarriill
Мария Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

В восторге от фото остались и подписчики Марии, о чем они сообщили девушке в комментариях: "Это можно со стула упасть, ну", "так хороша!", "Маша, ты невероятная".

Напомним, что дочь Елены Кравец Мария серьезно увлекается танцами в стиле фристайл. Недавно девушка принимала участие в танцевальном hip-hop фестивале "Гольфстрим" в Киеве и продемонстрировала свои танцевальные способности.

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Дата публикации
Просмотры
2376
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