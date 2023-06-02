20-летняя дочь Елены Кравец очаровала солнечными фотографиями из Киева

Девушка показала свои будни на фото.
Дочь телеведущей и актрисы Елены Кравец Мария порадовала подписчиков новыми фотографиями.
На своей странице в Instagram 20-летняя девушка поделилась кадрами из своей жизни. Мария показала, как наслаждается солнечными днями в Киеве и проводит время с друзьями.
"Немного положительных моментов за этот бессонный месяц", — подписала фото Мария.
Старшая дочь телеведущей позировала в кадре на террасе ресторана в стильном и несколько дерзком образе — черном топе на завязках, едва прикрывшем грудь девушки, и зеленой атласной юбке. Свой образ Мария дополнила аксессуарами и маленькой черной сумкой на плечо.
Также Мария добавила фото, на котором позирует у зеркала. Дочь ведущей показалась в белой майке и джинсах в лифте.
Напомним, недавно Мария ошеломила подписчиков кадрами из своей фотосессии. Девушка устроила дерзкие съемки прямо на крыше в столице.
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