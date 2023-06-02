20-летняя дочь Елены Кравец очаровала солнечными фотографиями из Киева

Девушка показала свои будни на фото.

Дочь телеведущей и актрисы Елены Кравец Мария порадовала подписчиков новыми фотографиями.

На своей странице в Instagram 20-летняя девушка поделилась кадрами из своей жизни. Мария показала, как наслаждается солнечными днями в Киеве и проводит время с друзьями.

"Немного положительных моментов за этот бессонный месяц", — подписала фото Мария.

Мария Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

Старшая дочь телеведущей позировала в кадре на террасе ресторана в стильном и несколько дерзком образе — черном топе на завязках, едва прикрывшем грудь девушки, и зеленой атласной юбке. Свой образ Мария дополнила аксессуарами и маленькой черной сумкой на плечо.

Мария Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

Также Мария добавила фото, на котором позирует у зеркала. Дочь ведущей показалась в белой майке и джинсах в лифте.

Мария Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

Напомним, недавно Мария ошеломила подписчиков кадрами из своей фотосессии. Девушка устроила дерзкие съемки прямо на крыше в столице.

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