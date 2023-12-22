20-летняя дочь Елены Кравец похвасталась сразу тремя новыми татуировками

На теле Маши появились новые изображения.
Дочь телеведущей и актрисы Елены Кравец — Мария — любит делать татуировки и с удовольствием идет в тату-салон.
В своем Instagram 20-летняя девушка поделилась, что решилась набить новые изображения на теле. В одном из тату-салонов Киева Марии сделали сразу три татуировки.
Первое – разместилось на ладони. Дочь Кравец набила "1974". Татуировка была выполнена красной краской в минималистическом стиле. Дальше девушка набила на руке планету Сатурн. Однако она была необычной – в самом центре танцевали три человека.
Последнюю татуировку Маша разместила тоже на руке. Девушка набила геометрическими линиями каплю, выполненную мастером в красном и черном цветах.
Отметим, это уже не первые татуировки на теле Марии Кравец. Девушка стабильно раз в пол года обзаводится новыми изображениями на теле.
Напомним, Елена Кравец вместе с дочерью готовит новое шоу на YouTube, которое будет называться "Вдома поговоримо". Ранее ведущая рассекретила, на какую тему они с Марией будут снимать проект.
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