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20-летняя дочь Елены Кравец похвасталась стройными ножками в коротком платье

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
3549
Время на прочтение
1 мин
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20-летняя дочь Елены Кравец похвасталась стройными ножками в коротком платье

Мария Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

Девушка поделилась новым фото.

Дочь телеведущей и актрисы Елены Кравец – Мария – показала свою красивую фигуру.

В Instagram-stories 20-летняя девушка поделилась с подписчиками новой фотографией. Мария опубликовала фото, сделанное в примерочном магазине и показала, какую одежду выбирает. Девушка предпочла коротенькое черное платье, которое подчеркнуло ее фигуру и открыло стройные ножки.

Как отметила сама Мария, увидеть ее в платье можно довольно редко, ведь чаще девушка предпочитает джинсы и брюки.

"Редкие кадры меня в платье", — подписала фото в зеркале дочь Кравец.

Мария Кравец / © instagram.com/maarriill
Мария Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

Кстати, недавно Мария также демонстрировала поклонникам женственный образ. Дочь телеведущей поделилась солнечными фото из Киева, однако предпочла длинную юбку.

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Дата публикации
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3549
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