20-летняя дочь Елены Кравец призналась, почему покинула университет после первого курса обучения

Дочь телеведущей и актрисы Елены Кравец – Мария – откровенно рассказала, как прекратила обучение в университете по собственному желанию и чем занимается сейчас.

Так, Мария призналась, что несколько лет назад она забрала документы из одного из столичных вузов из-за осознания, что это не ее.

"Я проучилась в Институте журналистики в университете Шевченка по специальности "Реклама и связи с общественностью", пиар, один год и ушла. Нам сказали, что три года будет просто журналистика, а потом где-то с третьего-четвертого курса начнется пиар. Тогда я напряглась. Но подумала, что у меня появятся новые друзья. Я поступила в 2020 году. Ковид. И я проучилась весь первый курс в Zoom", - рассказала Мария в подкасте "Вдома поговоримо".

Мария Кравец

Однако дочь Кравец сразу принялась пробовать себя в других направлениях. В частности, она приобрела несколько курсов по обучению по пиару и SMM. И после их окончания Мария выяснила для себя, что это тоже не ее.

"Я поняла, что это было импульсивное решение поступать туда (в университет – прим. ред.). Я пошла в поиски. Чтобы понять точно ли пиар мое, я взяла курс в пиар-агентстве, но после стажировки поняла, что не хочу так работать. Потом взяла SMM-курс, но мне тоже не понравилось", - призналась девушка.

Мария Кравец

В итоге 20-летняя Мария Кравец окончательно нашла себя в организаторской деятельности. По словам девушки, ей нравится контролировать процессы. Так, она занимается подготовкой к ее совместному с мамой подкасту, а также прилагает усилия к благотворительным танцевальным событиям, ведь ее хобби – танцы.

"Сейчас я занимаюсь организацией этого подкаста и делаю благотворительные танцевальные ивенты со своей командой. Мне очень нравится контролировать какие-то процессы и понимать, что от моего решения что-то зависит. Это от папы продюсерская жилка", - добавила дочь Кравец.

К слову, Елена Кравец отметила, что бабушки и дедушки Маши довольно неоднозначно восприняли действия Марии, когда она не закончила обучение в университете. В то же время она как мама с пониманием отнеслась к выбору дочери.

Напомним, недавно Мария Кравец восхитила романтическими фото с бойфрендом и поздравила его с праздником.

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