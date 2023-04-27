20-летняя дочь Елены Кравец устроила дерзкую фотосессию на крыше в Киеве

Дочь ведущей и актрисы Елены Кравец, 20-летняя Мария уверенно наступает звездной маме на пятки.

У девушки уже есть немало поклонников, и за ней в Instagram следят более 15 тысяч подписчиков. А на днях Мария Кравец порадовала фолловеров своего фотоблога новыми красивыми кадрами.

Девушка поделилась снимками из недавней импровизированной фотосессии, сделанной на крыше одного из заведений в центре Киева. На фотографиях Мария позирует в белой блузке, черных брюках и грубых ботинках, похожих на ковбойские. Образ Марии дополнил вечерний макияж.

Дочь Елены Кравец Мария / Фото: instagram.com/maarriill

В свою очередь, подписчики Кравец-младшей не оставили ее без комплиментов: "это пожар", "невероятная", "моему восхищению нет границ", "просто красавица".

Дочь Елены Кравец Мария / Фото: instagram.com/maarriill

Напомним, ранее Мария Кравец делилась фотографиями из стильной стрит фотосессии, которую устроила на улицах Киева. На атмосферных черно-белых фото дочь Елены Кравец очаровала красотой и внешним видом.

Читайте также: