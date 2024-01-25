20-летняя дочь Елены Кравец восхитила романтическими фото с бойфрендом

Дочь телеведущей и актрисы Елены Кравец – Мария – поделилась редким контентом со своим бойфрендом Ростиславом.

Блогерша держит свою личную жизнь в тайне и очень редко делится романтическим контентом с возлюбленным. Однако в этот раз Маша сделала исключение. Дело в том, что Ростислав отмечает день рождения. В своем фотоблоге Кравец-младшая поздравила бойфренда с важным праздником.

Дочь Елены Кравец с бойфрендом / Фото: instagram.com/maarriill

"С днем рождения, любовь всей моей жизни. Ты все, что мне когда-нибудь было нужно", — адресовала возлюбленному Маша.

Бойфренд дочери Елены Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

20-летняя девушка также опубликовала редкие фотографии с Ростиславом. Маша на черно-белых фотографиях показала их сладкие и нежные объятия и поцелуи.

"Я люблю тебя", — обратилась к своему избраннику блогерша.

Дочь Елены Кравец с бойфрендом / Фото: instagram.com/maarriill

Напомним, недавно Елена Кравец вместе со своей дочерью запустила на YouTube-канале подкаст "Вдома поговоримо". В проекте Маша впервые рассказала, как мама ее обидела, что ей даже пришлось обратиться к психологу.

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