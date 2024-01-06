20-летняя дочь Елены Кравец впервые рассказала, как мама ее обидела

Украинская актриса и ведущая Елена Кравец запустила новое YouTube-шоу под названием "Дома поговоримо", которое ведет со старшей дочерью Марией.

В первом выпуске семейного подкаста родственницы сыграли в импровизированную "игру в правду". Мама и дочь поговорили обо всем, что давно хотели узнать друг о друге, но всегда боялись спросить.

Так, во время разговора Елена Кравец поинтересовалась у дочери, есть ли у нее какой-то вопрос к маме, или их отношениям с детства, которое она могла бы понести к психотерапевту. Вместе с тем Кравец вспомнила историю, когда дочь впервые сказала ей неправду. Тогда девушке было 13 лет.

Елена Кравец с дочерью Марией

Мария, в свою очередь, попросила маму не вдаваться в подробности этой истории, но отметила, что ситуация для нее была болезненной. Кравец же отметила, что ее очень задело, что дочь ей соврала:

"И я такая: "Маша, мне кажется, я не заслуживаю! Почему ты меня обидела? Ты могла сказать правду!" Я, короче, наехала. У меня был такой шок. Я прихожу к своему терапевту. Говорю: "Это капец. Чего угодно ожидала, но чтобы она лгала мне! Она не живет в системе ограничений, я не держу ее в рукавицах". Он так смотрит на меня: "Лен, вы никогда не врали матери?" – рассказала, какой ситуация была с ее точки зрения.

Елена Кравец

Маша же поделилась, что ее тогда очень задела одна фраза матери, после которой она долго отходила и даже прорабатывала это тоже со специалистом:

"Ты мне тогда сказала фразу, что я подорвала твое доверие. Я пришла с этой фразой к психологу. Она мне отложилась. Моя психолог в школе спрашивает: "А что она тебе говорила, ты можешь мне пересказать?" Я говорю: "Конечно, оно мне в памяти запечатлелось". Я отходила очень долго. Я ходила где-то три дня подряд к школьному психологу. Она сказала, что эта фраза очень, такая, болезненная для ребенка. Именно она меня и сбила", — вспомнила Мария.

Дочь Елены Кравец

В свою очередь Елена Кравец извинилась перед дочерью и отметила, что не понимает, почему она так эмоционально тогда отреагировала: "Что-то на меня нашло. Это уже были маленькие дети, я бы сейчас так не реагировала", — уверена Кравец.

Напомним, что в июле 2023-го двойняшки Елены Кравец отпраздновали 7-летие. По этому случаю звездная мама поделилась редкими фотографиями подросших детей и показала, как встретила их дни рождения.

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