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20-летняя дочь Фреймут в платье с пикантным декольте превратилась в легендарную певицу: мать оценила
Злата Митчелл предстала в эффектном платье с кружевом, а Ольга Фреймут не сдержала нежных слов в адрес дочери.
20-летняя дочь украинской телеведущей, журналистки, писательницы и эксперта по этикету Ольги Фреймут , Злата Митчелл , увлекла эффектным перевоплощением в Присциллу Пресли , продемонстрировав фигуру в откровенном платье.
Старшая дочь телеведущей почти месяц не появлялась в Instagram, однако возвращение в соцсети решила сделать эффектным. Злата опубликовала серию фотографий по празднованию Хеллоуина. Для вечеринки она выбрала образ, вдохновленный стилем Присциллы Пресли – актрисы и бывшей жены легендарного Элвиса Пресли. Особое внимание привлекло белое длинное платье с кружевными деталями и глубоким декольте. Наряды Митчелл дополнили высокими сапогами, черной полупрозрачной накидкой и чокером с крестом.
«Ждала геловинских выходных только ради этого! Да, я действительно опубликовала свой костюм на Геловин с опозданием на три недели», — с юмором объяснила Злата.
На опубликованных кадрах 20-летняя девушка позировала в разных ракурсах, акцентируя внимание на выразительном декольте и стройной талии. Необычное перевоплощение не осталось без внимания и ее звездной матери. Ольга Фреймут посетила комментарии и публично выразила восхищение дочерью.
"Это моя девочка", - нежно написала телеведущая.
Злата Митчелл живет в США и активно делится с подписчиками моментами своей повседневной жизни, хотя сейчас посетила Лондон и утешила поклонников новыми кадрами.
Напомним, недавно Педан показал, как выглядели Притула и Фреймут 17 лет назад . На фотографии звезд не узнать.