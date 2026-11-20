Оля Фреймут с дочерью Златой / © instagram.com/freimutolia

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20-летняя дочь украинской телеведущей, журналистки, писательницы и эксперта по этикету Ольги Фреймут , Злата Митчелл , увлекла эффектным перевоплощением в Присциллу Пресли , продемонстрировав фигуру в откровенном платье.

Старшая дочь телеведущей почти месяц не появлялась в Instagram, однако возвращение в соцсети решила сделать эффектным. Злата опубликовала серию фотографий по празднованию Хеллоуина. Для вечеринки она выбрала образ, вдохновленный стилем Присциллы Пресли – актрисы и бывшей жены легендарного Элвиса Пресли. Особое внимание привлекло белое длинное платье с кружевными деталями и глубоким декольте. Наряды Митчелл дополнили высокими сапогами, черной полупрозрачной накидкой и чокером с крестом.

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«Ждала геловинских выходных только ради этого! Да, я действительно опубликовала свой костюм на Геловин с опозданием на три недели», — с юмором объяснила Злата.

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Злата Митчелл / © instagram.com/zlata_mitchell

Злата Митчелл / © instagram.com/zlata_mitchell

Злата Митчелл / © instagram.com/zlata_mitchell

На опубликованных кадрах 20-летняя девушка позировала в разных ракурсах, акцентируя внимание на выразительном декольте и стройной талии. Необычное перевоплощение не осталось без внимания и ее звездной матери. Ольга Фреймут посетила комментарии и публично выразила восхищение дочерью.

"Это моя девочка", - нежно написала телеведущая.

Злата Митчелл / © instagram.com/zlata_mitchell

Злата Митчелл / © instagram.com/zlata_mitchell

Присцилла Пресли / © instagram.com/zlata_mitchell

Злата Митчелл живет в США и активно делится с подписчиками моментами своей повседневной жизни, хотя сейчас посетила Лондон и утешила поклонников новыми кадрами.

Напомним, недавно Педан показал, как выглядели Притула и Фреймут 17 лет назад . На фотографии звезд не узнать.

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