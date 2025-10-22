20-летняя дочь Оли Поляковой мастерски отреагировала на слухи о беременности

Маша Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой поставила точку в слухах о ее беременности.

Блогерше Маше Поляковой активно начали приписывать, что якобы она в положении. Эти сплетни возникли после ее замужества, а также на фоне того, что в последнее время девушка носит одежду свободного кроя. 20-летняя дочь исполнительницы и раньше реагировала на эти слухи, но на этот раз она решила расставить все точки над "і".

Маша сняла короткий ролик в Instagram. На кадрах девушка предстала в обтягивающей майке и мини-юбке. Полякова-младшая показала свой животик со всех ракурсов. На кадрах заметно, что у дочери артистки он плоский и совсем не такой, как у беременных. Таким образом Маша развеяла все сплетни.

"Знаете, я обожаю, когда люди говорят, что я беременна. Можно поинтересоваться, а в каком месте вы думаете, что я беременна", - поинтересовалась дочь певицы.

Отметим, в этом году в жизни Маши Поляковой произошли кардинальные изменения. Летом девушке сделал предложение бойфренд-иностранец, с которым она познакомилась во время учебы в США. В июле парочка уже и успела заключить брак, но свадьбу они не праздновали. Недавно Оля Полякова сделала неожиданное заявление по этому поводу. Артистка призналась, что не будет оплачивать свадьбу дочери, и объяснила почему.