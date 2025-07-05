20-летняя дочь Оли Поляковой впервые отреагировала на слухи о беременности и показала свою фигуру

Оля Полякова с дочкой Машей / © instagram.com/polyakovamusic

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Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой не стала молчать после того, как в соцсетях ей начали массово приписывать беременность.

Причиной таких догадок стала недавняя помолвка Маши Поляковой с иностранцем-музыкантом, а также неоднозначное высказывание звездной мамы. Однако 20-летняя блогерша все же решила расставить все на свои места. В TikTok девушка опубликовала ироничное видео, где предстала в красном платье, демонстрируя стройную фигуру, и пошутила по этому поводу. Тем самым напомнила, что фигура может меняться в зависимости от питания. Поэтому на самом деле она не беременна.

Маша Полякова отреагировала на слухи о беременности

"Когда все думают, что я беременна, а я просто вкусно поела", — с юмором написала дочь звезды.

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К слову, ранее волну слухов случайно подпитала сама Оля Полякова. После новости о помолвке дочери артистка написала, что уже "стала бабушкой". Впрочем, впоследствии стало очевидно, что речь шла лишь о будущих перспективах.

Напомним, недавно оппозиционный блогер Марк Фейгин также ошеломил подробностями личной жизни. Россиянин сообщил о пополнении в семье и показал свою избранницу родом из Киева.