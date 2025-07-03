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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
40k
Время на прочтение
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20-летняя дочь Оли Поляковой выходит замуж и показала, как возлюбленный-иностранец сделал ей предложение

Маша Полякова объявила о серьезных переменах в личной жизни. Девушка обручилась с бойфрендом.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Маша Полякова

Маша Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Дочь украинской певицы Оли Поляковой сообщила радостную новость, что выходит замуж.

Об этом 20-летняя блогерша Маша Полякова рассказала в своем Instagram. В частности, девушка опубликовала несколько красноречивых снимков. Блогерша сначала продемонстрировала большое кольцо с драгоценными камнями на безымянном пальце.

Маша Полякова выходит замуж / © instagram.com/mashapolyakova

Маша Полякова выходит замуж / © instagram.com/mashapolyakova

Впоследствии Маша Полякова опубликовала интересное видео. На нем избранник-иностранец с букетом цветов в руках говорит девушке теплую речь, где признается ей в любви, а после этого встает на одно колено и зовет замуж. Маша Полякова ответила согласием.

Маша Полякова выходит замуж / © instagram.com/mashapolyakova

Маша Полякова выходит замуж / © instagram.com/mashapolyakova

Предложение парень решил сделать в довольно романтическом месте, а именно на яхте.

Маша Полякова выходит замуж / © instagram.com/mashapolyakova

Маша Полякова выходит замуж / © instagram.com/mashapolyakova

Отметим, ранее Маша Полякова не рассказывала, что у нее новые отношения. Поэтому, это впервые она показала своего избранника-иностранца. В частности, его зовут Эден Пассарелли. Вероятно, парочку свела музыка. Дело в том, что Эден играет на гитаре, а Маша тем временем поет и создала собственную группу в США.

Напомним, недавно лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец объявил, что женится во второй раз. Музыкант сделал предложение возлюбленной Юлиане.

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Дата публикации
Количество просмотров
40k
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