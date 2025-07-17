20-летняя дочь Оли Поляковой вышла замуж за иностранца и показала первые кадры со свадьбы

Маша Полякова с мужем / © instagram.com/mashapolyakova

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Дочь украинской певицы Оли Поляковой вышла замуж.

Радостной новостью 20-летняя блогерша Маша Полякова поделилась в своем Instagram. В частности, дочь исполнительницы опубликовала фото, где она предстала в коротеньком белом платье в цветочный принт. Волосы Маша распустила. Рядом с ней позировал возлюбленный-иностранец Эден Пассарелли. Он был одет в официальный костюм и рубашку с бабочкой. Счастливые влюбленные демонстрировали кольца на безымянных пальцах.

Кадры Маша Полякова особо подписывать не стала. Блогерша лишь добавила тег, в котором говорилось, что они только что поженились.

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Маша Полякова с мужем / © instagram.com/mashapolyakova

Кстати, в сторис Маша Полякова также опубликовала несколько кадров. Парочка ехала в авто, делилась новостью, что заключила брак, и также демонстрировала обручальные кольца.

Маша Полякова с мужем / © instagram.com/mashapolyakova

Молодоженов уже активно поздравляют подписчики в комментариях. Влюбленным желают счастья в их семейной жизни: "Какие красивые, поздравляю", "счастья вам и долгих лет супружеской жизни", "будьте счастливы".

Отметим, Маша Полякова сейчас находится в США, куда она поехала на учебу. Именно за границей девушка встретила избранника - Эдена Пассарелли. Отношения с возлюбленным блогерша особо не афишировала. Однако Маша все же рассекретила бойфренда, когда он в начале июля сделал ей предложение.

Кстати, в Сети начали сплетничать, что дочь Поляковой ждет рождения первенца. Маша уже отреагировала на слухи о ее беременности.

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