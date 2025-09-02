- Дата публикации
20-летняя дочь Поляковой съехала от родителей мужа и похвасталась новой квартирой в США
Маша Полякова будет делить жилье вместе с сожителями.
Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой — Маша — переехала в новое большое жилье в Америке.
В Instagram сторис девушка опубликовала видео, в котором проводит экскурсию по новому жилью и рассказывает, что планирует делать в нем в ближайшее время. Среди планов девушки есть обустройство комнат и изменение интерьера на свой лад.
Маша отмечает, что квартира достаточно пустая, однако она уже ждет доставки мебели в новую спальню и гостиную.
К слову, этим летом Маша Полякова вышла замуж за американца Эдена Пассарелли. Ранее девушка рассказывала, что жила вместе с избранником и его родителями, с которыми прекрасно ладила в быту. Но после заключения брака они планировали переезд.
И теперь мечта молодых супругов воплотилась. Хотя интересно, что во время рум-тура Маша не стала уточнять, будет ли жить в новом доме с мужем. Вместо этого просто указала на наличие "соседей" и обустройство собственной комнаты. Подробностями студентка пообещала поделиться позже.
Напомним, недавно Оля Полякова прекратила давать старшей дочери деньги в США. Певица объяснила причину.