20-летняя дочь Поляковой высказалась о родителях мужа-иностранца и где живет с ним после замужества

Маша Полякова с мужем

Реклама

Дочь украинской певицы Оли Поляковой — блогерша и музыкант Маша — после замужества в США раскрыла новые детали своего брака и где живет с мужем.

По словам Маши, пока юридически в Украине ее союз с американцем Эденом Пассарелли еще не признан. Чтобы завершить процесс, супругам необходимо пройти несколько процедур. Она объяснила, что на это нужно определенное время. Молодожены ждут документы, которые должны поступить уже в ближайшие дни.

"Законодательством Украины брак пока не принят. Чтобы это сделали, надо какую-то печать ставить. Мы эти документы ожидаем где-то через неделю и их надо будет передать в посольство Украины, чтобы нам поставили печать в моем паспорте", — объяснила Маша в интервью Славе Демину.

Реклама

Маша Полякова с мужем во время росписи в США

Также Маша поделилась подробностями о семье своего избранника. По ее словам, муж хоть и гражданин США, но с интересным происхождением. Так, его родители имеют интернациональные корни: мама родом из Израиля, а отец — итальянец. Однако они уже давно находятся в Америке.

Сейчас Маша живет вместе с мужем Эденом и его семьей в их доме, но впоследствии переедут жить отдельно. Она призналась, что ее тепло приняли в новой семье, и отношения сложились очень гармонично. Также дочь Поляковой раскрыла, что ее украинская семья познакомилась с родственниками мужа прямо перед церемонией росписи.

"Он гражданин США. Его мама из Израиля, а папа — итальянец. Но семья отца перебралась давно в Америку. Сейчас живу с его семьей у него дома. Меня очень хорошо приняли, у нас очень хорошие отношения с ними. Наши родители друг с другом познакомились на днях, за пять минут до росписи", - призналась Маша.

Напомним, недавно Маша Полякова делилась, чем занимается ее муж и заинтриговала, почему на самом деле она вышла замуж.

Реклама