20-летняя дочь Веры Брежневой в бикини показала многочисленные родинки на теле

Соня позировала на фоне неба.

Дочь певицы Веры Брежневой, 20-летняя Соня Киперман уверенно наступает на пятки своей звездной маме.

Девушка уже имеет немало поклонников и более 130 фолловеров в Instagram. Чтоб еще больше подогреть интерес своей аудитории, на днях Соня запостила в фотоблог снимки, на которых позирует в розовом бикини.

instagram.com/sonyaxkiperman

Киперман продемонстрировала идеальную фигуру и показала многочисленные родинки на теле. "Summer bummer", — подписала снимки Соня.

instagram.com/sonyaxkiperman

Поклонники девушки наделали ей комплиментов и сравнили со звездной мамой:

Яркая как мама и такая же замечательная

Очень красивая

Ох уж эти родинки

Вся в родинках, наверное, счастливая

instagram.com/sonyaxkiperman

instagram.com/sonyaxkiperman

Напомним, несколько месяцев назад дочь Веры Брежневой в крошечном бикини засветила плоский живот и аппетитные бедра. Модель отдохнула в Дубаи вместе со звездной мамой.

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