20-летняя дочь Веры Брежневой в бикини показала многочисленные родинки на теле

Соня позировала на фоне неба.
Дочь певицы Веры Брежневой, 20-летняя Соня Киперман уверенно наступает на пятки своей звездной маме.
Девушка уже имеет немало поклонников и более 130 фолловеров в Instagram. Чтоб еще больше подогреть интерес своей аудитории, на днях Соня запостила в фотоблог снимки, на которых позирует в розовом бикини.
Киперман продемонстрировала идеальную фигуру и показала многочисленные родинки на теле. "Summer bummer", — подписала снимки Соня.
Поклонники девушки наделали ей комплиментов и сравнили со звездной мамой:
- Яркая как мама и такая же замечательная
- Очень красивая
- Ох уж эти родинки
- Вся в родинках, наверное, счастливая
Напомним, несколько месяцев назад дочь Веры Брежневой в крошечном бикини засветила плоский живот и аппетитные бедра. Модель отдохнула в Дубаи вместе со звездной мамой.