20-летняя дочь Веры Брежневой в облегающем платье очаровала своей красотой

Модель живет в США.
Старшая дочь певицы Веры Брежневой – София Киперман – очаровала пользователей своей красотой.
На странице в Instagram 20-летняя модель, живущая в Америке, опубликовала серию фото, где позировала в черном облегающем платье на тонких бретельках. Девушка продемонстрировала стройную фигуру и природную красоту.
В посте Соня оставила цитату из хита, который когда-то пела ее звездная мама в группе "ВИА ГРА": "Сто шагов назад".
Подписчики Кипермен не скупились на комплименты в комментариях. Так, они писали, что модель очень красивая.
- Роскошная женщина
- Очень красивая девушка
- Королева
- Невероятно выглядишь. Ангел!
- Соня, какая же ты красивая
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