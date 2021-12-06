20-летняя дочь Веры Брежневой в облегающем платье очаровала своей красотой

Модель живет в США.

Старшая дочь певицы Веры Брежневой – София Киперман – очаровала пользователей своей красотой.

На странице в Instagram 20-летняя модель, живущая в Америке, опубликовала серию фото, где позировала в черном облегающем платье на тонких бретельках. Девушка продемонстрировала стройную фигуру и природную красоту.

София Киперман / instagram.com/sonyaxkiperman

В посте Соня оставила цитату из хита, который когда-то пела ее звездная мама в группе "ВИА ГРА": "Сто шагов назад".

София Киперман / instagram.com/sonyaxkiperman

Подписчики Кипермен не скупились на комплименты в комментариях. Так, они писали, что модель очень красивая.

Роскошная женщина

Очень красивая девушка

Королева

Невероятно выглядишь. Ангел!

Соня, какая же ты красивая

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