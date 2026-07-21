20-летняя дочь Юрия Никитина покоряет США: как она высмеивает Трампа и работает с мировыми звездами

Ольга Горбачева и Юрий Никитин, их дочь Полина

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Украинская певица Ольга Горбачева рассказала об успехах в творческой карьере ее старшей дочери Полины, которую она воспитывает вместе с бывшим мужем, продюсером Юрием Никитиным.

По словам артистки, 20-летняя Полина сейчас живет в США и самостоятельно развивает музыкальную карьеру. Несмотря на то, что ее отец является одним из известнейших украинских продюсеров, официально он пока не работает с дочерью. Как объяснила Горбачева, именно Юрий Никитин решил сначала понаблюдать за творческим становлением Полины, чтобы она сформировалась как самостоятельная артистка.

«Он пока не работает с ней официально, хотя я просила. Она делает такую социально-политическую музыку, иногда с религиозным контекстом. У нее свое видение. Даже когда Трампа переизбрали, она с коллегами сняла музыкальное видео, где его высмеяли. Моя мама ей звонила и спрашивала: „Полиночка, тебя же не депортируют за это?“. Но он считает, что присоединится, когда она будет зрелой как артистка и поймет, кто она, о чем и для кого», — поделилась Горбачева в интервью Наталье Влащенко.

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Дочь Юрия Никитина и Ольги Горбачевой / © instagram.com/yuriynikitin

Кроме музыки Полина активно занимается общественной деятельностью. Девушка создала студенческое движение «Свободны от пропаганды», в рамках которого работает над документальными фильмами и социальными проектами. По словам Ольги, дочери уже удалось привлечь к съемкам мировых знаменитостей.

«У нее классно складывается вот эта социально-политическая ветвь. Она снимает документальный фильм и может просто встретить в Нью-Йорке Патти Смит, которая согласилась сняться, и Бена Стиллера, тоже согласившегося помочь студентам», — рассказала певица.

Несмотря на первые успехи и амбициозные проекты, Горбачева уверяет, что ее дочь остается очень скромным человеком: «Она активна и при этом очень скромна. Когда ее встречаешь, не поверишь, что этот человек выйдет на сцену и будет на своем месте. Я фанатка».

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