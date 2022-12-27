20-летняя индийская актриса совершила самоубийство прямо во время съемок сериала

Звезда индийских фильмов и сериалов Туниша Шарма совершила самоубийство. Трагедия произошла прямо во время съемок фильма "Али-Баба: Легенда воина", где актриса играла одну из ролей.

Туниши не стало 24 декабря, ее нашли мертвой в гримерке, пишет India Today.

Туниша Шарма / Фото: instagram.com/_tunisha.sharma_

Тем временем полиция арестовала бывшего бойфренда знаменитости – актера Шизана Мохаммеда Кхана. Мама Туниши заявила, что именно он довел ее дочь до самоубийства. В частности, якобы разрыв отношений повлиял на решение юной актрисы.

Сам же Кхан рассказал, что его бывшая и раньше пыталась покончить с жизнью, однако каждый раз он ее спасал. Актер также добавил, что рассказывал об этом маме Туниши и просил женщину заботиться о дочери. В настоящее время идет расследование.

Туниша Шарма и Шизан Мохаммед Кхан / Фото: instagram.com/_tunisha.sharma_

Отметим, Туниша Шарма – индийская актриса, быстро завоевавшая популярность. Она известна благодаря ролям в таких лентах, как "Император Ашока", "Одержимость", "Смотри еще раз", "Любовь через Интернет".

Напомним, ранее Кара Делевинь признавалась, что хотела совершить самоубийство. Модель рассказала, почему у нее были такие тревожные мысли.

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