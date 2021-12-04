20-летняя внучка Ротару показала, как отпраздновала день рождения своего 33-летнего любимого

20-летняя внучка Ротару показала, как отпраздновала день рождения своего 33-летнего любимого

Влюбленные отправились отдыхать.

20-летняя внучка Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, показала, как отпраздновала день рождения своего бойфренда.

Возлюбленному звезды IT-предпринимателю Денису исполнилось 33 года. Праздновать этот особый день парочка решила в Мексике. К слову, с самого утра именинника ждали разнообразные теплые слова с поздравлениями и вкусный завтрак.

Соня Евдокименко со своим бойфрендом / instagram.com/iamsofiaeve

Влюбленные также устроили прогулку по городу и побережью, ели множество аппетитных мексиканских блюд.

"Мне 33 года. Уже как по традиции, я просыпаюсь рано утром и встречаю восход солнца возле океана. Празднуем с Соней, но думаю о многих людях. Спасибо всем, кто делает мою жизнь невероятной", — поделился счастливый именинник.

Соня Евдокименко со своим бойфрендом / instagram.com/iamsofiaeve

К слову, Соня держит в тайне, как поздравила своего любимого с днем рождения, а также что подарила. Звезда старается не афишировать свою личную жизнь.

Соня Евдокименко со своим бойфрендом / instagram.com/iamsofiaeve

Напомним, как долго Соня и Денис вместе - неизвестно, однако и он, и она живут сейчас в Нью-Йорке, где девушка строит карьеру модели.

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