20-летняя Юлия Верба на редком видео показала своих маму и отца

Украинская блогерша-миллионница Юлия Верба до сих пор не может прийти в себя после того, как возлюбленный позвал ее замуж.

Знаменитость уже рассказала всем своим друзьям и близким. А вот то, как о предложении Верба сообщила родителям, она сняла отдельное видео, которым поделилась с поклонниками.

На странице в Instagram Верба разместила короткие ролики, где сначала рассказывает маме о том, что стала невестой. Причем, сообщила родному человеку Юлия в тот же день, 1 октября. Вместе с избранником блогерша приехала к маме домой, правда, уже поздно ночью.

Мама была приятно удивлена и порадовалась за счастье дочери. На следующий день Верба поехала к своему отцу и рассказала ему радостную новость.

Блогерша Юлия Верба поделилась редким видео со своими родителями

Ранее в одном из интервью Юлия Верба рассказывала, что ее родители развелись, когда ей было 17 лет. Впрочем, у блогерши остались теплые отношения и с мамой, и с отцом.

Отметим, что когда Верба сообщала родителям, что возлюбленный позвал ее замуж, она рассекретила его имя. Избранника знаменитости зовут Константин. Но лицо своего будущего супруга Юлия пока скрывает.

Напомним, на днях Юлия Верба сообщила, что ее бойфренд, об отношениях с которым она впервые рассказала в июле этого года, сделал предложение ей. Счастливая блогерша показала, как именно любимый звал ее замуж.

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