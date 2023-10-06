20-летняя Юлия Верба выходит замуж и показала, как любимый ей делал предложение

Известная украинская блогерша Юлия Верба поделилась с поклонникам радостными переменами в ее жизни.

Так, на своей странице в Instagram знаменитость рассказала, что любимый сделал ей предложене и она ответила согласием. Верба запостила видео того, как именно избранник звал ее замуж.

Судя по ролику, парень подготовил Юлии сюрприз и вечером повез ее на особое место для них вдвоем. В этом месте знамененитость ожидал огромный букет роз и свечи, выложенные в форме сердца.

Юлия Верба выходит замуж / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Юлия Верба выходит замуж / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Юлия Верба выходит замуж / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Как призналась блогерша, предложение состоялось 1 октября. Но рассказать она решила о нем сейчас.

"Скажу вам несколько слов о предложении. Это произошло неожиданно. Неожиданно абсолютно для меня, я вообще не ждала, никогда не хотела выйти замуж. Я не ожидала, что мне в 20 лет сделают предложение и я еще соглашусь. Я до сих пор не верю. Статус невесты очень классный. Я знаю, что все мои родные, друзья, знакомые будут ждать моей свадьбы, потому что такая как у меня любовь к украинским свадебным песням, мне кажется, такой нет ни у кого. И вы представьте, что это будет за свадьба", – рассказала о том, каким видит свой праздник Верба.

Также впервые Юлия так близко показала любимого, правда, все же пока его лицо скрывает.

Юлия Верба выходит замуж / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Юлия Верба выходит замуж / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Юлия Верба выходит замуж / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Напомним, что об отношениях с загадочным парнем Юлия Верба рассказала в начале июля этого года. Перед этим, долгое время блогерша находилась в отношениях с Денисом Притулой. Но в мае 2023 года они разошлись.

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