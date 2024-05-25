20-летняя звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун тайно вышла замуж за старшего бойфренда – СМИ

Звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун и ее жених Джейк Бонджови, который является сыном певца Джона Бон Джови, тайно поженились.

Так, после предложения в начале 2023 года пара таки воплотила задуманное и заключила брак. Об этом пишет издание The Sun, ссылаясь на собственные источники. Так, инсайдер сообщает, что Милли вышла замуж за 22-летнего Джейка в США. В частности, среди приглашенных гостей были исключительно самые родные молодых супругов и их родители. Так, поздравить возлюбленных с особым праздником пришел и папа Джейка, легендарный рок-музыкант Бон Джови. Впрочем, молодожены планируют организовать еще одну громкую вечеринку с большим количеством гостей.

Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови / Фото: Associated Press

"Милли и Джейк тайно провозгласили свои обеты в Америке на прошлых выходных. Они планируют более масштабную церемонию в США несколько позже уже в этом году. И теперь они официально поженились и оформили соответствующие документы. Это было очень закрытое и чрезвычайно романтическое событие в кругу ближайших из семьи", – поделился инсайдер.

Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови/Фото: instagram.com/milliebobbybrown

Напомним, недавно 37-летняя фотомодель Снежана Онопко после тяжелого развода снова вышла замуж и впервые показала своего возлюбленного.

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