20-летнюю блогершу Юлию Вербу в Италии остановила полиция

Украинская блогерша-миллионница Юлия Вербинец, она же Верба, рассказала, что ее за границей остановили полицейские.

Это случилось в Италии, когда девушка ехала за рулем автомобиля, ведь возвращалась в Украину из Монако. Юлия успокоила своих поклонников и заверила их, что все хорошо. Блогерша поделилась, что у нее проверили документы и спросили, везет ли она с собой деньги и золото.

Также Верба отметила, что не поняла причину остановки. Однако блогерша отшутилась, что полицейские, по-видимому, были удивлены, увидев за рулем элитного авто 20-летнюю девушку.

Юлию Вербу остановили полицейские / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

"Все хорошо, подписчики. Просто проверяют. Я думаю, что они шокированы, откуда такая машина и почему она едет в 20 лет. Они забрали у нас документы и пошли проверять. Спросили, есть ли у меня деньги, есть ли у меня золото с собой. Говорю: "Ничего нет, только то, что на руках". Денег нет, все потратили, 500 евро везем домой в сумке", — рассказала блогерша.

Юлию Вербу остановили полицейские / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Отметим, недавно Юлия Верба уехала с подругами за рулем автомобиля в Монако. Как признавалась знаменитость, ее поездка была спонтанной. За границу блогерша поехала за рулем автомобиля. Сейчас Юлия уже возвращается в Украину.

"Проснулась, захотела на Лазурный берег. 15 минут искала компанию, еще 15 минут собирала вещи и потом 22 часа ехала во Францию", – делилась Юлия.

Юлия Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Напомним, за границу Верба поехала за рулем своего Mercedes-Benz S 580. Авто блогерша купила во время войны за 10 млн грн. Юлия тогда столкнулась с сильным хейтом, что во время войны делает такие покупки.

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