20-летнюю дочь Оли Поляковой нагло обокрали в Нью-Йорке
У Маши Поляковой украли вещь, которая необходима ей для работы.
Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой - Маша - стала жертвой воров.
Об этом 20-летняя блогерша рассказала в Instagram-stories. Неприятный инцидент произошел в Нью-Йорке, США. У Маши Поляковой украли наушники. Все бы ничего, но девушка занимается музыкой, поэтому они ей были просто необходимы для работы.
"У меня есть история...Я три недели назад была в Нью-Йорке, у меня украли мои наушники AirPods!" - говорит блогерша.
Наконец, Маша Полякова не торопилась покупать другие. Дочь певицы решила дождаться, когда в продаже появится их новая модель. И вот через три недели блогерша уже с наушниками.
"Я знала, что выходят новые вот уже очень скоро, и решила просто три недели быть без наушников. Это было очень сложно, я чуть не умерла...Но вот они вышли в продажу, я их очень быстро купила, очередей не было, наверное, минут 10 я постояла", - поделилась блогерша.
