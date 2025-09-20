ТСН в социальных сетях

20-летнюю дочь Оли Поляковой нагло обокрали в Нью-Йорке

У Маши Поляковой украли вещь, которая необходима ей для работы.

Валерия Сулима
Маша Полякова

Маша Полякова / © instagram.com/mashapolyakova

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой - Маша - стала жертвой воров.

Об этом 20-летняя блогерша рассказала в Instagram-stories. Неприятный инцидент произошел в Нью-Йорке, США. У Маши Поляковой украли наушники. Все бы ничего, но девушка занимается музыкой, поэтому они ей были просто необходимы для работы.

"У меня есть история...Я три недели назад была в Нью-Йорке, у меня украли мои наушники AirPods!" - говорит блогерша.

Наконец, Маша Полякова не торопилась покупать другие. Дочь певицы решила дождаться, когда в продаже появится их новая модель. И вот через три недели блогерша уже с наушниками.

Маша Полякова с мужем

Маша Полякова с мужем

"Я знала, что выходят новые вот уже очень скоро, и решила просто три недели быть без наушников. Это было очень сложно, я чуть не умерла...Но вот они вышли в продажу, я их очень быстро купила, очередей не было, наверное, минут 10 я постояла", - поделилась блогерша.

Напомним, недавно Маша Полякова придумала забавный способ, как попросить у звездной мамы деньги. Девушка насмешила кавером на известный хит.

