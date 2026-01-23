20-летнюю дочь Оли Поляковой затравили в Сети за ее талант: звезда жестко ответила хейтерам

Оля Полякова с дочкой / © instagram.com/polyakovamusic

Певица Оля Полякова резко отреагировала на волну хейта ее старшей дочери Маши после публикации нового видео в соцсетях.

Так, 20-летняя Маша Полякова в Instagram выложила ролик, в котором показала творческое перевоплощение под собственную композицию и пригласила слушателей оценить трек на музыкальных платформах. В видео девушка сначала предстала без макияжа, а затем продемонстрировала завершенный сценический образ. Именно этот на первый взгляд обычный контент спровоцировал шквал негативных комментариев — часть пользователей начала критиковать как внешность Маши, так и ее вокал.

Маша Полякова

На упреки почти мгновенно отреагировала Оля Полякова. Певица резко дала понять, что не позволит унижать свою дочь, и в довольно жесткой форме ответила авторам оскорбительных сообщений. В частности, звезда стала публично унижать критиков, не подбирая слов.

Комментарии под постом Маши Поляковой

Впрочем, среди волны критики в Сети нашлось место и для комплиментов таланту и красоте Маши. Поклонники призвали юную певицу продолжать делать свое дело, несмотря ни на что. И на такие комментарии Оля реагировала с благодарностью, ведь как никто понимает силу поддержки артиста в начале пути.

Маша, ты лучшая красавица

Крутая, сильная, эмоциональная, настоящая. Вижу, что некоторые завидуют настоящей, потому что не могут себе такое позволить

А мне Маша всегда нравилась и нравится. Вам, хейтеры, еще до нее как до неба рачки и не завидуйте. Маша, иди вперед и зли их, зли

