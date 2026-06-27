21-летнего сына Виктории и Дэвида Бекхэмов заподозрили в помолвке со старшей на 10 лет возлюбленной

Круз Бекхэм с возлюбленной / © Associated Press

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Младшего сына звездных супругов Дэвида и Виктории Бекхэмов заподозрили в тайной помолвке со старшей на 10 лет возлюбленной.

Волну слухов спровоцировала сама избранница 21-летнего Круза Бекхэма. Джеки Апостел опубликовала серию фотографий, которые были сделаны на Чемпионате мира по футболу, что проходит в США. На одном из кадров она позировала вместе с Крузом. Бекхэм-младший нежно целовал избранницу в щечку, пока та корчила забавную гримасу.

Но не на это обратили внимание пользователи. Дело в том, что на безымянном пальце Джеки красовалось особое украшение — кольцо с немалым бриллиантом, которое очель сильно напоминало обручальное. Пользователи предположили, что Круз Бекхэм обручился с возлюбленной, но пока что держит это в тайне.

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Круз Бекхэм и Джеки Апостел

Отметим, что влюбленные начали встречаться в июне 2024 года. Сначала Круз и Джеки не слишком афишировали свой роман, но уже в сентябре того же года они дебютировали как пара на Неделе моды в Париже, куда прибыли, чтобы поддержать показ новой коллекции одежды бренда Виктории Бекхэм.

Если пара действительно планирует свадьбу, то это уже второй сын Бекхэмов женится. В браке уже состоит Бруклин Бекхэм. Кстати, недавно он праздновал годовщину помолвки с женой. По случаю особенной даты Бруклин восхитил их романтическими фото.

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