21-летний Сасанчин пожаловался на проблемы со здоровьем: "Не мог подумать, что настолько серьезно"

Победитель шоу "Голос діти-2" и "Голос країни-10" Роман Сасанчин рассказал о своих проблемах со здоровьем.

В своем Instagram 21-летний музыкант признался, что его беспокоит. Расстроенный Роман рассказал, что у него возникли проблемы со спиной. Сейчас певец ездит на лечебный массаж, ведь ему это просто необходимо.

"Заставила как-то меня жизнь поехать на лечебный массаж спины. Всегда считал, что это ф*гня и не нужно. Однако никогда не мог подумать, что это может быть настолько серьезно и необходимо", — поделился певец.

Роман Сасанчин / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Исполнитель также рассказал, что проблемы со спиной у него появились давно и дали много раз о себе знать. Так что сейчас Сасанчин лечится.

"Проблемы, что возникли со спиной, уж слишком много дали слышать о себе. Здесь, честно говоря, задумался", — отметил артист.

Напомним, недавно актриса Анна Саливанчук показала, какие осложнения возникли у ее 3-летнего сына после скарлатины. Никита серьезно заболел в конце ноября, что его даже госпитализировали в больницу.

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