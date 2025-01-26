21-летний сын Джоли и Питта врезался в авто на электровелосипеде и стал виновником ДТП в Голливуде

Это уже второй инцидент звездного юноши на дороге за полгода.

Приемный сын звездной экс-супруги Анджелины Джоли и Брэда Питта – Пакс Джоли-Питт – попал в ДТП.

21-летний парень перемещался на электровелосипеде и выполнял ряд экстремальных трюков. В частности, пытался ехать без рук. Это и послужило причиной дорожного инцидента. Так, Пакс в Голливуде через неосторожность врезался в автомобиль, который был припаркован на обочине, пишет Daily Mail.

В машине в момент столкновения находились пассажиры. К счастью, ни один из участников ДТП не пострадал. Пакс был в шлеме и перчатках и не получил серьезных повреждений. Но изуродованными остались двери авто и электровелосипед. После этого парень обменялся с женщиной контактами, чтобы, вероятно, возместить ущерб. В результате, осмотрев свой транспорт, звездный сын с трудом сдвинул его с места.

Родители Пакса не комментировали инцидент с сыном на дороге.

Напомним, это уже второе ДТП, в котором фигурирует Пакс за последние полгода. Летом прошлого года на электроскутере он врезался в авто на светофоре. Тогда юноша был госпитализирован, потому что у него не было дополнительного защитного снаряжения.

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