21-летний сын Олега Скрипки подписал контракт с ВСУ: что известно о мобилизации Романа

Олег Скрипка с сыном / © instagram.com/o.skrypka

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Фронтмен группы «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка впервые за длительное время рассказал о старшем сыне Романе и младшем Устиме.

Музыкант сообщил, что его первенец сейчас служит в Вооруженных силах Украины, а вскоре должен завершить контракт. Скрипка не стал уточнять, где именно служит его сын и какую военную должность занимает, однако отметил, что Роман получает военные выплаты и готовится вернуться домой.

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«Старший сын уже сам зарабатывает. Он служит, и ему начисляются военные выплаты. Кстати, у него заканчивается контракт, поэтому он уже возвращается», — рассказал музыкант в проекте «Ранкова кава».

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Сыновья Олега Скрипки / © instagram.com/o.skrypka

Кроме того, артист рассказал о прибыльном хобби младшего сына — 19-летнего Устима. Парень, ранее планировавший связать свое будущее с творчеством, сосредоточился на музыке и создал альбом военных песен. Более того, сын Скрипки уже получает из своей деятельності доход.

«Младший сын у меня артист. Он зарабатывает с YouTube и TikTok», — признался музыкант.

Напомним, что недавно Олег Скрипка разнес Потапа и Настю за их позицию во время войны. Он объяснил, на какую аудиторию может работать скандальный дуэт.

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