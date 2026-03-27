21-летний сын Вячеслава Довженко отреагировал на помолвку отца с младшей на 20 лет возлюбленной

Вячеслав Довженко с сыном и невестой

Реклама

Старший сын украинского актера Вячеслава Довженко отреагировал на помолвку отца с младшей на 20 лет невестой.

21-летний Иван Довженко раскрыл, какие между ними сложились отношения. Сын актера в интервью Blik.ua признается, что они редко видятся. Иван говорит, что то у него не получается встретиться, то у отца. Однако когда все же семья собирается вместе, то между ними нет недоразумений или конфликтов.

Также Иван добавил, что в личную жизнь отца, который обручился с молодым дизайнером по костюмам Светланой, не лезет.

Реклама

Вячеслав Довженко с невестой

"Нормально складываются. У них своя жизнь. Я просто не часто прихожу к папе, мы очень редко видимся. То я в универе, то работаю, то он занят. Когда видимся, все нормально: "Добрый день, добрый день". И все", - поделился сын актера.

Отметим, в конце февраля стало известно, что Вячеслав Довженко женится во второй раз. Актер сделал предложение избраннице Светлане, с которой рассекретил отношения в 2024 году.

За плечами у артиста есть брак с актрисой Ксенией Баша, с которой он развелся в 2018-м после 17 лет вместе. У бывших супругов есть двое общих сыновей. Недавно невеста Вячеслава Довженко призналась, как ее приняли дети актера.