21-летний участник "Х-Фактора" Савелий Федан погиб на войне

Парень с первых дней российского вторжения защищал Украину, а впервые побывал на передовой в 13 лет.

Участник известного талант-шоу "Х-Фактор" украинский защитник Савелий Федан погиб на войне.

О смерти 21-летнего парня сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, именно из этого города военный был родом. Сообщается, что с начала полномасштабной войны Федан встал на защиту Украины и мужественно защищал украинские территории от российских оккупантов.

Савелий Федан / Фото: Фото из социальных сетей

"Мы будем помнить Савелия таким: талантливым и светлым юношей с несгибаемым кодексом чести, искренним патриотом Украины, который всегда верил в будущее своей страны и, не колеблясь, встал на ее защиту", — подчеркнул Дмитрий Орлов.

Отмечается, что у Савелия Федана с детства была активная гражданская позиция. Он участвовал в патриотических мероприятиях в родном Энергодаре, занимался волонтерством, помогал ВСУ. Впервые юноша побывал на передовой в 13 лет, куда отправился вместе с другими волонтерами.

Савелий Федан / Фото: Фото из социальных сетей

После школы Федан поступил на учебу в Запорожский областной лицей с усиленной военно-физической подготовкой "Защитник". После этого он учился на факультете подготовки специалистов Десантно-штурмовых войск Одесской Военной академии.

Савелий Федан / Фото: Фото из социальных сетей

В 16 лет Савелий Федан принимал участие в талант-шоу "Х-фактор". В 2018 году он выступил на сцене конкурса с авторской песней "Україна" и получил от всех судей "да".

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