21-летняя блогерша Юлия Верба ошеломила, сколько зарабатывает в месяц и какой у нее капитал

Известная украинская блогерша Юлия Верба ошеломила, сколько средств в месяц зарабатывает и какой у нее капитал.

Знаменитость зарабатывает благодаря своему фотоблогу, который она ведет в коммерческих целях уже семь лет. Ежемесячно доход знаменитости разный. В частности, она может заработать от 45 тысяч долларов и больше. Однако это только в том случае, если Юлия выпускает две рекламы в день.

"В месяц я зарабатываю по-разному. Можем посчитать грубо. Если две рекламы в день – это в месяц я зарабатываю 45 тысяч долларов", — рассекретила блогерша в интервью Василию Тимошенко.

Юлия Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Средства Юлия Верба пытается вкладывать. В частности, у знаменитости есть три квартиры, общая сумма которых составляет 370 тысяч долларов, а также два автомобиля.

"У меня есть три трехкомнатные квартиры с ремонтом, две машины. Стоимость квартир разная: одна – 70 тысяч, вторая – 80 тысяч, третья – 220 тысяч долларов, она в элитном районе. Капитал – 370 тысяч долларов. Но я не могу взять эти деньги, ими пользоваться, они вложены в недвижимость. Стоимость машин: 200 тысяч – одна, а вторая – 50-45 тысяч долларов", – поделилась знаменитость.

Также Юлия Верба вкладывает средства в криптовалюту. Однако больших сумм она там не держит. Обычно 20 тысяч долларов, чтобы за границей не остаться без средств.

Юлия Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

"У меня в криптовалюте 20 тысяч долларов, если где-то за границей понадобятся деньги, чтобы в обменнике вывести", — добавила блогерша.

Кроме того, звезда Сети любит вкладываться в ювелирку. Правда, очень дорогих украшений у нее нет, только кольцо Bvlgari и часы Rolex.

"Я трачу деньги на ювелирку. Я приобрела себе колечко Bvlgari, часы Rolex. Это самое дорогое, что у меня есть. Еще сумка Hermes. Это получается на 65 тысяч долларов. Это все за семь лет непрерывного труда", — рассказала звезда Сети.

Напомним, сейчас Юлия Верба ждет рождения первенца. Недавно знаменитость показала, как сообщила жениху о беременности.

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