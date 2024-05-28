21-летняя дочь Елены Кравец ошеломила чувственными танцами в клипе известного певца

Участник "Голосу країни-9" Владислав Чижиков, известный как Cheev, порадовал поклонников новинкой.

Артист выпустил композицию "Таро" и даже успел запремьерить атмосферный клип на нее. Съемки видео происходили в живописной локации. Режиссером стал Назар Баланов, которые ранее уже сотрудничал с Cheev.

Кадр со съемок клипа Cheev

Клип получился достаточно атмосферным. Особое внимание привлекают танцоры, среди которых была и 21-летняя дочь Елены Кравец – Мария. На видео они вокруг Cheev устраивали чувственные танцы.

Кадр со съемок клипа Cheev

В общем, как говорит Cheev, его новая песня не о таро, и не о гороскопах, а о том, решает ли фатум все за человека или каждому предоставляется право выбора. Cheev убежден, что именно человек ответственен за свой путь.

"Тема таро и гороскопов, которая получила популярность в последнее время, – это символ способа узнать свое будущее, будто на него нельзя никоим образом повлиять. Но песня отвечает, что лучше доверять своим чувствам, потому что мы сами знаем себя гораздо лучше и можем сказать больше, чем звезды", — отметил исполнитель.

Кадр со съемок клипа Cheev

Напомним, недавно певец MONATIK порадовал новой композицией. Исполнитель выпустил трек "А що?" и снял атмосферный клип на него, в котором предстал перед судом присяжных.

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