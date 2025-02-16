21-летняя дочь Константина Меладзе рассекретила отношения и показалась в объятиях возлюбленного-иностранца

Дочь композитора и продюсера Константина Меладзе рассекретила свои отношения.

В Instagram-stories 21-летняя Лия призналась, что не одинока. Подробностями о личной жизни дочь композитора поделилась по случаю особого праздника – Дня всех влюбленных, который приходится каждый год на 14 февраля.

В фотоблоге Лия показала, как они с возлюбленным провели этот день. Парочка праздновала в компании друг друга в ресторане. Лия надела атласное платье, а образ дополнила сумочкой и босоножками. Тем временем возлюбленный Меладзе надел черный наряд. Девушка опубликовала романтическое фото с избранником, на котором они обнимаются, а он тем временем нежно целует ее в щечку.

Лия Меладзе с бойфрендом / Фото: instagram.com/meladzeliya

В общем это впервые, когда Лия Меладзе показала своего избранника в фотоблоге. Судя по его профилю в Instagram, он – иностранец и увлекается фотографией. Бойфренда Лии зовут Энрике. Сколько уже длятся их отношения – неизвестно.

Отметим, с началом полномасштабной войны в Украине дочь Константина Меладзе проживает за границей. Девушка учится в США, где получает образование в области психотерапии.

Напомним, недавно актриса Ирина Кудашова рассказала о своих отношениях. Девушка встречается с мужчиной, который старше ее на 10 лет.

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