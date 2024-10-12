21-летняя дочь Кравец показалась в объятиях бойфренда-красавца и восхитила признанием

Парень выразил свои искренние чувства к ней.

Старшая дочь актрисы и телеведущей Елены Кравец – Мария – приоткрыла занавес личной жизни.

Маша в своем фотоблоге довольно редко показывает своего парня, хип-хоп танцовщика Ростислава. На этот раз в своих чувствах юноша признался на своей странице в Instagram. Он опубликовал ряд романтических фотографий с возлюбленной и показал, как они проводят дни вместе. На изображении пара предстает в объятиях и поцелуях на разных локациях.

Ростислав дополнил атмосферные фото искренним признанием в любви Маши. Он поделился, что блогерша изменила его жизнь и каждый день делает его дни невероятными.

Маша Кравец с парнем. Фото: rost_sidd

Маша Кравец. Фото: rost_sidd

Маша Кравец с парнем. Фото: rost_sidd

"Бог наградил меня ею в личной жизни в это безумное поколение и сумасшедшие времена. С тех пор каждый день прекрасен. Люблю тебя, моя душа", — восхитил парень.

В свою очередь, дочь Кравец под постом оставила и свой комментарий, где призналась во взаимности чувств.

"Шок… Я так сильно тебя люблю!", — написала Маша Кравец.

Маша Кравец с парнем. Фото: rost_sidd

Маша Кравец с парнем. Фото: rost_sidd

Напомним, недавно певица KOLA поделилась подробностями о муже-иностранце и кем он работает за границей.

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