21-летняя дочь Кравец покрасилась в блондинку и похвасталась новой прической

Маша воплотила свое желание в реальность.
Дочь телеведущей и актрисы Елены Кравец – Мария – проэкспериментировала с внешностью и показала свою новую прическу.
В своем Instagram Маша сначала заинтриговала всех фото из парикмахерской. На изображении блогерша попозировала во время процедуры окрашивания волос. Впрочем, всех деталей сразу раскрывать не стала и продержала интригу несколько часов.
Наконец, после полного перевоплощения из брюнетки на блондинку дочь ведущей раскрыла все карты и призналась, что воплотила давнюю мечту. Так, она окрасилась в блонд и несколько подстригла длину волос, хотя и оставила предыдущий тип стрижки. С улыбки на лице 21-летней Маши становится понятно, что такой результат превзошел все ожидания и ей точно нравится.
"День перемен. Сейчас она блондинка!", — написала счастливая дочь Кравец.
Напомним, недавно ведущая Елена Кравец порадовала фанов контентом со старшей дочерью, где она позирует в чувственной фотосессии. Звездная мама опубликовала серию фото и выразила свое восхищение красотой Маши, которая значительно изменилась за последнее время.
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