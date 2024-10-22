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21-летняя дочь Кравец восхитила романтикой с возлюбленным и рассекретила новый этап в их отношениях

21-летняя дочь Кравец восхитила романтикой с возлюбленным и рассекретила новый этап в их отношениях

Мария Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

Мария порадовала редким контентом с бойфрендом.

Старшая дочь актрисы и телеведущей Елены Кравец все активнее делится подробностями из личной жизни.

На этот раз в Instagram 21-летняя Мария опубликовала серию фотографий с возлюбленным. В частности, парочка в специальной фотобудке устроила импровизированный фотосет, во время которого показала романтику. Влюбленные нежно позировали в объятиях, корчили забавные гримасы, а также тянулись друг к другу за поцелуем.

Мария не стала подписывать романтические кадры с возлюбленным, танцором Ростиславом. Кравец лишь оставила на фото смайлик в виде розового сердца со стрелой.

Мария Кравец с бойфрендом / © instagram.com/maarriill
Мария Кравец с бойфрендом / Фото: instagram.com/maarriill

Впрочем, раньше Мария делилась, что в скором времени в их отношениях наступит новый этап. Дочь Елены Кравец ищет в Киеве квартиру, которую хочет арендовать. Маша планирует съехаться с избранником и начать с ним жить вместе.

Напомним, недавно Мария Кравец тоже делилась кадрами с бойфрендом. Кроме того, пара обменялась особыми романтическими признаниями.

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