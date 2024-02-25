21-летняя дочь Ольги Сумской в спортзале похвасталась фигурой в топе и леггинсах

Младшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской Анна Борисюк начала активно готовиться к лету.

Так, в сторис своей страницы в Instagram 21-летняя Анна разместила кадр, сделанный в спортзале. На снимке девушка позирует в белом топе и черных леггинсах. Наряд актрисы хорошо подчеркнул ее фигуру. Чтобы тщательнее следить за состоянием своего здоровья во время тренировки Борисюк одела спортивный трекер, а шею девушки украсили ожерелье и подвеска:

"Вумен энерджи: день 1", — подписала селфи Борисюк, тем самым сообщив, что с сегодняшнего дня начала борьбу за хорошую физическую форму, чтобы успеть до лета.

Дочь Ольги Сумской Анна Борисюк / Фото: instagram.com/gandzyazen

Отметим, что Анна Борисюк пошла по стопам своих звездных родителей и также стала актрисой. Девушка окончила КНУТКиТ имени И. К. Карпенко-Карого и теперь строит актерскую карьеру. В частности, молодая артистка вместе с мамой Ольгой Сумской играет в спектакле "За двумя зайцами", где ей досталась роль Крали-Гали.

Напомним, что недавно Ольга Сумская поделилась, как они вместе с дочерью Анной провели отпуск на горнолыжном курорте в Австрии. Родственники полюбовались живописными местными видами, а также покатались на лыжах и сноуборде.

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