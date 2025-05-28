21-летняя дочь Валида Арфуша неожиданно стала певицей и разорвала Сеть своим хитом

Валид Арфуш и его дочь Эмили

Реклама

Дочь медийщика и бизнесмена ливанского происхождения Валида Арфуша неожиданно стала певицей.

В частности, она выбрала себе сценическое имя Emi. Более того, 21-летняя Эмили уже успела выпустить несколько песен, одна из которых стала настоящим хитом в Сети. Речь идет о треке, который получил название Metamorphosis. Композиция, которая создана на английском языке, уже успела разорвать YouTube по просмотрам. К слову, почти миллион пользователей посмотрели клип на песню.

Похоже, Эмили ориентирует свое творчество больше на иностранный рынок. Большинство комментариев под композицией были на английском языке. Пользователи очень сильно восхищались звучанием композиции и отмечали, что это точно хит: "Почему я не могу прекратить это слушать?", "Это однозначно хит", "Это лучшее, что я слышал за последнее время".

Реклама

На достигнутом Эмили, похоже, не планирует останавливаться. Девушка и в дальше занимается творчеством, и готовит к релизам новые треки.

Напомним, недавно певица Анна Тринчер порадовала новинкой. Артистка выпустила трогательную лирическую песню, в которые показала свое заветное.