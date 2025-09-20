21-летняя дочь Валида Арфуша покорила провокационным клипом в стиле R&B нулевых

Дочь Валида Арфуша

Дочь медийщика и бизнесмена Валида Арфуша презентовала неожиданный клип на новую песню в стиле R&B нулевых.

21-летняя Эмили, которая выбрала себе сценическое имя Emi, продолжает развивать певческую карьеру. На этот раз девушка представила новую песню worst mistake, а также провокационный клип на нее. Эмили поделилась с ТСН.ua деталями о том, как снимала видео в Киеве.

"Мы снимали эту работу с самого утра и до поздней ночи, но процесс был настолько увлекательным, что я была готова работать еще десять суток подряд", - поделилась артистка.

В новом видео Эмили появляется в неожиданном, более женственном образе, навеянном эстетикой R&B начала 2000-х. Вдохновением для него стал популярный сериал, а именно "Отчаянные домохозяйки". Дело в том, что Эмили понравилась одна из главных героинь - Габриэль Солис. Поэтому, именно ее образ вдохновил артистку на такую идею.

"В этом клипе я предстаю в новом, более женственном амплуа. Мой образ был вдохновлен R&B-артистами нулевых. Идея именно такого образа появилась во время длительного просмотра сериала "Отчаянные домохозяйки", где я буквально влюбилась в героиню Габриэль Солис", - рассказала певица.

Особого внимания заслуживает и один из самых ярких кадров клипа, где представлены горящие ногти. Эмили объяснила его символизм.

"Мой любимый кадр в клипе - это момент с горящими ногтями. Для меня он стал символом внутреннего огня, страсти и одновременно определенного саморазрушения. Я хотела, чтобы этот образ выглядел провокационно: немного опасно, но в то же время эстетически красиво", - объяснила Эмили.

Напомним, предыдущая песня дочери Валида Арфуша стала настоящим хитом в Сети. Более того, клип на композицию собрал на YouTube более миллиона просмотров.