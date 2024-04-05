21-летняя украинская модель разбилась в ужасной автокатастрофе в Италии – подробности

Украинская модель Анна Краевская родом из Одессы стала жертвой жуткого ДТП в провинции Пьемонт, Италия.

21-летняя модель погибла 31 марта. Все это время проводилась экспертиза тел, ведь личность Краевской сразу распознать не удалось. Об этом пишет La Repubblica. Известно, что Анна ехала вместе с 40-летним диджеем из Косово Хисни Кестаем, известным под псевдонимом Dj Style Q. Именно он был за рулем Ferrari и двигался в сторону Швейцарии, где жила девушка. Автомобиль ехал на огромной скорости 200 км в час и влетел в ограждение, после чего произошло возгорание. Также стало известно, что за несколько часов до смерти диджей выступал в клубе в Швейцарии, поэтому как они оказались в Италии устанавливается.

В Италии в ДТП разбилась 21-летняя модель из Одессы

Об украинской модели Анне Краевской известно, что после полномасштабного вторжения она переехала в Европу, работала там моделью и любила путешествовать. И уже после того, как она перестала выходить на связь, ее обеспокоенные друзья сообщили об этом швейцарской полиции. Таким образом, государственные органы выяснили, что девушка погибла в Италии.

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