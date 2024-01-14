21-летняя Юлия Верба в эротическом монокини похвасталась большим бюстом

Блогерша поделилась фотографиями в пикантном образе во время отдыха в Одессе.

Украинская блогерша-миллионница Юлия Верба показала, как проводит отпуск в Одессе.

Вместе со своим женихом знаменитость отправилась в один из известных одесских отелей с дельфинами. Оттуда на своей странице в Instagram Вера поделилась фотографиями своего досуга.

Так, блогерша показала, как в SPA сидела в джакузи. Юлия похвасталась своим смелым купальником со шнуровкой. Наряд Вербі подчеркнул ее аппетитную фигуру и пышные формы.

Юлия Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Знаменитость рассказала, что успела здесь полакомиться устрицами, мидиями, шампанским, элитными сырами, хамоном, красной рыбой, фруктами, ягодами. Поделилась, что успела посетить роскошный SPA-комплекс, а также поплавать в бассейне-джакузи под открытым небом.

Юлия Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Юлия Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Впрочем, подписчики страницы Вербы обратили внимание именно на ее смелый купальник и раскритиковали внешний вид Юлии.

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Юлия Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Напомним, ранее источники рассекретили личность жениха Юлии Вербы, которого она скрывает от общественности. Выяснилось, что возлюбленный Вербы был женат и имеет ребенка, кроме того, мужчина сидел в СИЗО.

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