21-летняя Юлия Верба во Львове окрестила дочь и показала атмосферные фото с таинства

Популярная украинская блогерша-миллионница Юлия Верба окрестила двухмесячную дочь.

Радостной новостью знаменитость поделилась в своем Instagram. Таинство крещения прошло во Львове. На особое событие Юлия выбрала белый наряд, в то время как ее возлюбленный Константин был одет в черные брюки и коричневый свитер. Маленькая Роза тоже была изображена на фото в светлом наряде.

Юлия Верба окрестила дочь / Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

На атмосферных фото с таинства, которыми Юлия Верба поделилась в фотоблоге, можно заметить, что у крошечной девочки одна пара крестных.

Юлия Верба окрестила дочь / Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

Звезда Сети не только показала, какими были крестины, но и поделилась своими эмоциями. В частности, Юлия Верба призналась, что и представить не могла, как всего через год у нее коренным образом изменится жизнь. У блогерши появилась семья – любимый мужчина и маленькая дочь. Между тем, обряд крещения Розы стал одним из самых счастливых в ее жизни.

Юлия Верба окрестила дочь / Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

"Пожалуй, это самый чувственный день моей жизни. Крещение моей дочери Розы. Сказал бы мне кто-то, что в скором времени все так изменится... И вот у меня уже семья, ребеночек, жизнь в другом городе (Юлия переехала во Львов – прим. ред.). Разделите с нами этот важный момент, как вы и делили со мной много лет", — обратилась к подписчикам. блогерша.

Юлия Верба окрестила дочь / Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

Отметим, Юлия Верба 18 сентября впервые стала мамой. В одном из роддомов Львова у блогерши родилась дочь, которую она назвала Розой. Отцом девочки стал возлюбленный знаменитости Константин, с которым она закрутила роман в 2023 году.