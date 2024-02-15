21-летняя Юлия Верба впервые показала лицо своего жениха

Украинская блогерша-миллионница Юлия Верба впервые показала лицо своего бойфренда, которого тщательно скрывает от общественности.

В День всех влюбленных Верба поделилась с поклонниками соблазнительным видео, в котором предстала вместе с избранником по имени Константин.

В ролике 21-летняя Верба позирует в роскошном черном платье с обнаженной спиной и в туфлях на каблуках. В таком виде блогерша идет через зал в старинном помещении к своему любимому. Зал украшен свечами. В видео Юлия и Константин обнимаются, целуются и танцуют. В свою очередь, Константин изображен в черных брюках и рубашке.

Юлия Верба показала романтическое видео с любимым

Поклонники Юлии Вербы признались, что это видео произвело на них впечатление:

Как это шикарно выглядит. Аж до мурашек. Нежно и в то же время страстно и без пафоса. Видео раз десять пересмотрела, залипла

Это шикарно! Как трейлер какого-то классного фильма о настоящей любви

Я не знаю, какие слова подобрать. Здесь все изысканно и очень нежно. Невероятные! Страстной любви вам на всю жизнь

Напомним, несмотря на то, что Юлия Верба все это время держала личность любимого в тайне, тем не менее, СМИ рассекретили, кто он. Избранника Юлии Вербы зовут Константин Золотухин. Он достаточно популярен во Львове. Был женат, от предыдущих отношений имеет ребенка.

Читайте также: