21-летняя жена экс-"Холостяка" Иракли Макацария призналась, как разница в возрасте влияет на их брак

Жена экс-героя шоу "Холостяк", бизнесмена Иракли Макацария, Лиза Чичуа прокомментировала их отношения.

На своей странице в Instagram девушка решила ответить на интересные вопросы ее подписчиков. Так, один из таких касался отношений с 38-летним бизнесменом: "Спорите ли Вы с Иракли?". Лиза сразу возразила любые ссоры между ними. И всему причиной назвала возраст: "Никогда. Пожалуй, это один из самых больших плюсов разницы в возрасте".

Хотя 21-летняя Чичуа признается, что в начале отношений она имела привычку долго обижаться на Иракли и молчать. Впрочем, сейчас этот период уже прошел.

"Раньше я "нахмуривалась", потому как мы могли не ссориться", - написала жена Макацарии, добавив смайлик, который взволнованно смеется.

Жена Иракли Макацария ответила на вопросы / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Также Лиза объяснила их разницу в воспитании 8-месячного сына Георгия, которого они решили пока не показывать в социальных сетях. По словам, жены Иракли она гораздо строже в методах воспитания. Так, на вопрос "Кто из родителей строже: вы или Иракли?" Чичуа ответила "Я. Иракли от этого очень далек".

Жена Иракли Макацария ответила на вопросы / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Напомним, недавно Иракли Макацария показался на совместном отдыхе с 21-летней супругой и ее родственниками в Чехии.

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