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21-летняя жена Иракли Макацария без макияжа показала немалый округлый животик в обтягивающем платье

21-летняя жена Иракли Макацария без макияжа показала немалый округлый животик в обтягивающем платье

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
622
Время на прочтение
1 мин
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21-летняя жена Иракли Макацария без макияжа показала немалый округлый животик в обтягивающем платье

Иракли Макацария с женой / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Супруги готовятся впервые стать родителями.

Жена экс-героя реалити "Холостяк" Иракли Макацария Лиза Чичуа поделилась с поклонниками своими новыми "беременными" фото.

На странице в Instagram Чичуа разместила несколько снимков, на которых предстает без макияжа в нежно-розовом обтягивающем платье. Наряд возлюбленной Макацария подчеркнул ее уже немалый округлый животик. На фото будущая мама улыбается и демонстрирует изменения в фигуре.

Жена Иракли Макацария / © instagram.com/lizachichuaa
Жена Иракли Макацария / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Подписчики страницы Лизы не удержались, чтобы не сделать ей комплименты:

  • Какая красивая и позитивная девушка! Желаю самого лучшего
  • Какая замечательная
  • Самая милая и красивая, ты как ангел, которого нарисовали
Жена Иракли Макацария / © instagram.com/lizachichuaa
Жена Иракли Макацария / Фото: instagram.com/lizachichuaa
Жена Иракли Макацария / © instagram.com/lizachichuaa
Жена Иракли Макацария / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Иракли Макацария и Лиза Чичуа сообщили, что ждут первенца, две недели назад. 23 июля 2022 года Иракли женился на Лизе, которая младше его на 17 лет. Влюбленные отыграли громкую грузинскую свадьбу.

В течение длительного времени Макацария не афишировал личную жизнь, лишь намекал, что сердце его занято. В 2021 году Иракли рассекретил, что стал встречаться с девушкой по имени Лиза.

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Дата публикации
Просмотры
622
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