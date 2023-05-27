21-летняя жена Иракли Макацария без макияжа показала немалый округлый животик в обтягивающем платье

Жена экс-героя реалити "Холостяк" Иракли Макацария Лиза Чичуа поделилась с поклонниками своими новыми "беременными" фото.

На странице в Instagram Чичуа разместила несколько снимков, на которых предстает без макияжа в нежно-розовом обтягивающем платье. Наряд возлюбленной Макацария подчеркнул ее уже немалый округлый животик. На фото будущая мама улыбается и демонстрирует изменения в фигуре.

Жена Иракли Макацария / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Подписчики страницы Лизы не удержались, чтобы не сделать ей комплименты:

Какая красивая и позитивная девушка! Желаю самого лучшего

Какая замечательная

Самая милая и красивая, ты как ангел, которого нарисовали

Жена Иракли Макацария / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Жена Иракли Макацария / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Иракли Макацария и Лиза Чичуа сообщили, что ждут первенца, две недели назад. 23 июля 2022 года Иракли женился на Лизе, которая младше его на 17 лет. Влюбленные отыграли громкую грузинскую свадьбу.

В течение длительного времени Макацария не афишировал личную жизнь, лишь намекал, что сердце его занято. В 2021 году Иракли рассекретил, что стал встречаться с девушкой по имени Лиза.

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