21-летняя жена Иракли Макацария впервые показала их новорожденного сына

Жена экс-героя реалити "Холостяк" Иракли Макацария – Лиза Чичуа – впервые показала их новорожденного первенца.

Супруги стали родителями еще 2 июня. Однако ни Лиза не выходила на связь, ни сына парочка не показывала. Лиза решила приоткрыть занавес личной жизни и наконец-то опубликовала в Instagram фотографии с мальчиком, которого родители назвали Георгием.

Жена Иракли Макацария с их сыном / Фото: instagram.com/lizachichuaa

На снимках 21-летняя жена Иракли держала первенца на руках. И Лиза, и Георгий были одеты в белый наряд. Если же первенца девушка показала, его лицо тщательно скрывает смайликами.

Жена Иракли Макацария с их сыном / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Жена Иракли Макацария с их сыном / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Отметим, Иракли и Лиза тщательно скрывали, что ждут рождения ребенка. О беременности жены бизнесмен сообщил только в мае, хотя сплетни начали распространяться еще в феврале, когда в избранницы Макацария стал виднеться животик. Супруги стали родителями 2 июня. У пары родился сын, которого они назвали Георгием.

Напомним, недавно певица Ната Жижченко во второй раз стала мамой. Лидер группы ONUKA не стала скрывать малыша от публики и уже показала лицо новорожденной дочери.

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