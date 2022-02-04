22-летнего рэпера TDott Woo застрелили на пороге собственного дома в Нью-Йорке

В последние годы в США произошел ряд убийств рэперов.

Американский рэпер Тадж Добсон, более известный как TDott Woo, был застрелен на пороге своего собственного дома в Нью-Йорке.

Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 1 февраля, в жилом районе Бруклин. 22-летний артист получил огнестрельное ранение в голову, после чего был госпитализирован в больницу Brookdale, где его объявили мертвым.

Также читайте Рэпера Drakeo the Ruler убили во время музыкального фестиваля в США

Стрельба произошла спустя несколько часов после того, как TDott Woo подписал контракт со звукозаписывающей компанией Million Dollar Records. В издании отмечают, что рэпер был другом бруклинской звезды хип-хопа Pop Smoke, застреленного в феврале 2020 года.

Правоохранители начали расследование убийства исполнителя, однако по состоянию на четверг не совершили ни одного ареста.

В последние годы в США произошел ряд убийств рэперов, преимущественно с применением огнестрельного оружия. В декабре прошлого года в американском штате Калифорния застрелили комптонского рэпера Винсента Кохрана, больше известного как Slim 400.

За несколько часов до смерти исполнитель как раз почтил память рэпера Янга Дольфа из Мемфиса, штат Теннесси, убитого в ноябре 2021 года в пекарне в своем родном городе.

В последние годы в результате насильственных преступлений также погибли такие музыканты, как Nipsey Hussle, Pop Smoke, King Von, Mo3 и Drakeo The Ruler.

Читайте также: