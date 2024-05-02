22-летней Анне Тринчер будут делать операцию: "Сдаю анализы, волнуюсь"

Украинская певица и блогерif Анна Тринчер сообщила, что ей будут делать операцию.

Об этом 22-летняя исполнительница рассказала в своем Instagram. Артистка опубликовала пост, где сообщила о предстоящем вмешательстве врачей и призналась, что очень волнуется.

"Я готовлюсь к операции. Переживаю", – поделилась исполнительница.

Пост Анны Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Впоследствии Анна Тринчер снова вышла на связь. Артистка поделилась, что сдала все необходимые анализы и намекнула, что операция ей понадобилась, чтобы улучшить зрение. Вероятно, артистка решилась на лазерную коррекцию зрения.

"Сдаю анализы. Еще несколько суток и я буду наконец-то видеть этот мир своими глазами", — рассказала певица.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Кстати, вероятно, Анне Тринчер уже сделали операцию, однако она об этом не сообщала. Дело в том, что певица поделилась, что теперь должна в течение шести дней носить солнцезащитные очки. Обычно это необходимо делать именно после лазерной коррекции зрения, чтобы защитить глаза от ультрафиолетовых лучей.

"Теперь мне шесть дней ходить в очках и это очень неудобно. Поэтому если я на вас не отреагирую или буду ходить с кислым лицом – не сердитесь", — отметила артистка.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, недавно супруга Виктора Павлика сообщила, что певцу будут делать серьезную операцию на сердце. Екатерина Репяхова поделилась, что ситуация критическая и без хирургического вмешательства не обойтись.

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